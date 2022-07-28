Названия дали 16 улицам в новом микрорайоне Петропавловска
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске присвоили названия 16 улицам в строящемся микрорайоне Солнечный-2. Об этом сообщили в пресс-службе горакимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ходатайства отдела строительства, архитектуры и градостроительства, жителей микрорайона рассмотрели на заседании рабочей группы по вопросам изучения предложений по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей города. Материалы направляли в городской маслихат.
В результате принято решение присвоить следующие названия улицам в микрорайоне Солнечый – 2:
Улице №1 - улица Шаңырақ,
Улице №2 - улица Ынтымақ,
Улице №3 - улица Саяхат,
Улице №4 - улица Баянды,
Улице №5 - улица Шабыт,
Улице №6 - улица Думан,
Улице №7 - улица Аққайың,
Улице №8 - улица Қайнар,
Улице №9 - улица Достық,
Улице №10 - улица Көктерек,
Улице №11 - улица Татулық,
Улице №12 - улица Сарыарқа,
Улице №13 - улица Ұлытау,
Улице №14 - улица Отбасы,
Улице №15 - улица Жарқын,
Улице №16 - улица Орда.
«Ни одна улица не носит имя поэта или известного человека. Это окраина города, и чтобы не было противоречий, принято решение дать нейтральные названия улиц», - прокомментировал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.Фото: акимат города Петропавловска