28 Июля 2022 19:35

Названия дали 16 улицам в новом микрорайоне Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске присвоили названия 16 улицам в строящемся микрорайоне Солнечный-2. Об этом сообщили в пресс-службе горакимата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ходатайства отдела строительства, архитектуры и градостроительства, жителей микрорайона рассмотрели на заседании рабочей группы по вопросам изучения предложений по наименованию, переименованию районов в городе, составных частей города. Материалы направляли в городской маслихат.

В результате принято решение присвоить следующие названия улицам в микрорайоне Солнечый – 2:

Улице №1 - улица Шаңырақ,

Улице №2 - улица Ынтымақ,

Улице №3 - улица Саяхат,

Улице №4 - улица Баянды,

Улице №5 - улица Шабыт,

Улице №6 - улица Думан,

Улице №7 - улица Аққайың,

Улице №8 - улица Қайнар,

Улице №9 - улица Достық,

Улице №10 - улица Көктерек,

Улице №11 - улица Татулық,

Улице №12 - улица Сарыарқа,

Улице №13 - улица Ұлытау,

Улице №14 - улица Отбасы,

Улице №15 - улица Жарқын,

Улице №16 - улица Орда.

«Ни одна улица не носит имя поэта или известного человека. Это окраина города, и чтобы не было противоречий, принято решение дать нейтральные названия улиц», - прокомментировал заместитель акима Петропавловска Аскар Хабибулин.









Фото: акимат города Петропавловска