РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:31, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Название университета имени Назарбаева будет изменено

    На портале «Открытые НПА» проходит общественное обсуждение проекта постановления Министерства науки и высшего образования РК, касающегося переименования Национального университета обороны, который в настоящее время носит имя первого Президента, передает агентство Kazinform.

    Назарбаев атындағы Қорғаныс университеті
    Фото: yandex.kz

    Документ, в который планируется внести изменения, называется «Об утверждении Положения об особом статусе организаций высшего и (или) послевузовского образования».

    Необходимость внесения поправок в данное постановление обусловлена вступлением в силу закона, предусматривающего изменения и дополнения по вопросам расчета, выплаты и использования средств из Национального фонда в интересах детей.

    — В рамках проекта предлагается изменить наименование Национального университета обороны имени Первого Президента РК — Лидера Нации на Национальный университет обороны Республики Казахстан, — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

    Стоит отметить, что информация о предстоящем переименовании данного учебного заведения стала известна общественности еще в октябре 2023 года. Тогда, после пленарного заседания Сената, депутат Бекбол Орынбасар официально сообщил о предстоящих изменениях.

    Теги:
    Вузы НПА Закон и право Назарбаев
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают