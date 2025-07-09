Название университета имени Назарбаева будет изменено

Документ, в который планируется внести изменения, называется «Об утверждении Положения об особом статусе организаций высшего и (или) послевузовского образования».

Необходимость внесения поправок в данное постановление обусловлена вступлением в силу закона, предусматривающего изменения и дополнения по вопросам расчета, выплаты и использования средств из Национального фонда в интересах детей.

— В рамках проекта предлагается изменить наименование Национального университета обороны имени Первого Президента РК — Лидера Нации на Национальный университет обороны Республики Казахстан, — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Стоит отметить, что информация о предстоящем переименовании данного учебного заведения стала известна общественности еще в октябре 2023 года. Тогда, после пленарного заседания Сената, депутат Бекбол Орынбасар официально сообщил о предстоящих изменениях.