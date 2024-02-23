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    12:57, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Названы женщины года по версии журнала Time

    Названы женщины года по версии журнала Time
    Фото: time.com

    В 2024 году в списке выдающихся женщин представлены 12 «ключевых фигур со всего мира», передает агентство Kazinform со ссылкой на Time.

    Женщины 2024 года по версии Time

    Грета Гервиг, актриса, сценарист, режиссер и продюсер

    Кори Гауфф, теннисистка

    Тараджи П. Хенсон, актриса и писательница

    Лина Наир, генеральный директор Chanel

    Клаудия Голдин, экономист, историк экономики

    Яэль Адми, израильская активистка

    Риим Хаджаджрех, палестинская активистка

    Надия Мурад, иракская правозащитница

    Ада Лимон, поэтесса

    Андра Дэй, певица и актриса

    Джаки Паттерсон, директор The Chisholm Legacy

    Марлена Фейзо, ученый-медик

    В декабрьском интервью актриса Тараджи П. Хенсон привлекла внимание критикой неравенства в заработной плате в Голливуде, заявив, что после более чем 20 лет в индустрии ее вознаграждают лишь долей от того, что получают ее белые коллеги мужчины.

    Экономист Клаудия Голдин была удостоена Нобелевской премии в 2023 году за свои исследования о женщинах на рабочем месте, которые помогли сформировать понимание гендерного разрыва в заработной плате и как его можно однажды преодолеть.

    Активистка Надия Мурад является лауреатом Нобелевской премии. Она была удостоена почета в 2018 году за свою работу по устранению сексуального насилия как оружия войны.

    Риим Хаджаджрех и Яэль Адми являются ключевыми лидерами палестинских и израильских женских групп, сотрудничающих в пропаганде ненасильственных решений конфликта.

    Генетик Марлена Фейзо была проигнорирована врачом, несмотря на крайне тяжелые проблемы с желудком во время беременности, в результате которых она потеряла плод. Поэтому она взяла на себя проект изучения основной причины самостоятельно. В декабре Фейзо стала соавтором статьи про ген, связанный с тяжелой утренней тошнотой.

    Теннисистка Кори Гауфф была серьезным соперником с тех пор, как она появилась в четвертьфинале Уимблдона в возрасте 15 лет. Она достигла новой вершины, когда выиграла Открытый чемпионат США в 2023 году и стала самой высокооплачиваемой женщиной-спортсменкой в мире, согласно одному из рейтингов.

    За прошедший год было мало таких впечатляющих творческих достижений, как «Барби» Греты Гервиг, фильм, который разрушил гендерные стереотипы и собрал в прокате более $1,4 млрд. Гервиг, появившаяся на обложке, говорит, что она не хочет «звездочки» у своего имени.

    Теги:
    Рейтинг Мировые новости США
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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