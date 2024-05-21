Названы три основных направления наркотрафика в Казахстане

Первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев на заседании в Сенате Парламента РК обозначил основные регионы страны, в которых идет распространение наркотиков, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным Марата Кожаева, наркоситуация в стране зависит от трех основных факторов — распространение синтетических наркотиков, наличие выращенного конопляного сырья и трафика афганского героина по «Северному маршруту».

— Особенно наши южные регионы, Алматы и Алматинская, Жетысуская области, где расположены крупные транспортно-логистические узлы. В этом году основная часть лабораторий по производству синтетических наркотиков выявлена ​​в указанных регионах. В дальнейшем наркотики распространяются по всей стране и, преимущественно, в обход областных центров и мегаполисов. Здесь перевалочными базами являются моногорода, — добавил первый заместитель министра внутренних дел РК.

По его словам, можно выделить три основных направления наркотрафика.

— Это центр — Балхаш, Караганда, Темиртау, юго-запад — Шуйский район, Тараз, Шымкент, Актобе, и юго-восток — Конаев, Талдыкорган, Аягоз. Именно в указанных направлениях нами усилены заградительные меры. С 2015 года по настоящее время синтетика приобрела тотальный характер. Вначале наше законодательство не позволяло оперативно реагировать на эту угрозу. До 2019 года разработка соответствующих норм занимала больше года, за это время наркорынок насыщался новыми неконтролируемыми веществами, — дополнил Марат Кожаев на заседании комитета.

Первый заместитель МВД отметил, что структура веществ видоизменялась за счет замены одной или двух молекул, что способствовало обходу действующего законодательства.

— Нами был разработан законопроект, который наделил правительство компетенцией по утверждению списка наркотиков. Введены понятия аналогов и их заместителей, структурных элементов. Путем нестандартных и волевых решений принят революционный проект поправок. Сегодня в Казахстане контролируются все известные виды опасных наркотиков, — подчеркнул Марат Кожаев.

По его мнению, теперь процедура включения в список запрещенных веществ занимает меньше месяца. Для этого достаточно наличие элементов в перечне запрещенных веществ стран Европейского союза либо рекомендаций международного комитета ОНН.