Названы топ-10 самых дорогих городов мира

Швейцарский банк Julius Baer представил Global Wealth & Lifestyle Report 2025 о «лучших городах мира для состоятельных людей, стремящихся к комфортной и качественной жизни».

— Мировая неопределённость и растущая осторожность потребителей в 2025 году привели к изменению моделей потребления, повышенному вниманию к долголетию и трудностям для поставщиков товаров и услуг премиум-класса, — говорится в докладе.

Индекс образа жизни Julius Baer анализирует стоимость одиннадцати товаров (велосипед, автомобиль, шампанское, ювелирные изделия, мужской костюм, жилая недвижимость, технологический пакет, беговая дорожка, часы, женская сумка, женская обувь) и девяти услуг (перелёт бизнес-классом, дегустационный ужин, медицинское обслуживание, номер в отеле, лазерная коррекция зрения, услуги юриста, программа MBA, частная школа, спа), которые символизируют «хорошую жизнь» в 25 городах мира.

Топ-10 самых дорогих городов мира

Сингапур Лондон Гонконг Монако Цюрих Шанхай Дубай Нью-Йорк Париж Милан

Фото: Julius Baer

Согласно Oxford Economics Global Cities Index 2025, Алматы назван лучшим городом в Центральной Азии.