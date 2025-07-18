РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:14, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Названы топ-10 самых дорогих городов мира

    Согласно докладу Julius Baer о богатстве и образе жизни 2025, Сингапур третий год подряд признан самым дорогим городом в мире для богатых людей, передает агентство Kazinform.

    Сингапур
    Фото: Нагашыбек Алдан / Kazinform

    Швейцарский банк Julius Baer представил Global Wealth & Lifestyle Report 2025 о «лучших городах мира для состоятельных людей, стремящихся к комфортной и качественной жизни».

    — Мировая неопределённость и растущая осторожность потребителей в 2025 году привели к изменению моделей потребления, повышенному вниманию к долголетию и трудностям для поставщиков товаров и услуг премиум-класса, — говорится в докладе.

    Индекс образа жизни Julius Baer анализирует стоимость одиннадцати товаров (велосипед, автомобиль, шампанское, ювелирные изделия, мужской костюм, жилая недвижимость, технологический пакет, беговая дорожка, часы, женская сумка, женская обувь) и девяти услуг (перелёт бизнес-классом, дегустационный ужин, медицинское обслуживание, номер в отеле, лазерная коррекция зрения, услуги юриста, программа MBA, частная школа, спа), которые символизируют «хорошую жизнь» в 25 городах мира.

    Топ-10 самых дорогих городов мира

    1. Сингапур
    2. Лондон
    3. Гонконг
    4. Монако
    5. Цюрих
    6. Шанхай
    7. Дубай
    8. Нью-Йорк
    9. Париж
    10. Милан
    дорогие города мира
    Фото: Julius Baer

    Согласно Oxford Economics Global Cities Index 2025, Алматы назван лучшим городом в Центральной Азии.

    Теги:
    Сингапур
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают