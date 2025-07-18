Названы топ-10 самых дорогих городов мира
Согласно докладу Julius Baer о богатстве и образе жизни 2025, Сингапур третий год подряд признан самым дорогим городом в мире для богатых людей, передает агентство Kazinform.
Швейцарский банк Julius Baer представил Global Wealth & Lifestyle Report 2025 о «лучших городах мира для состоятельных людей, стремящихся к комфортной и качественной жизни».
— Мировая неопределённость и растущая осторожность потребителей в 2025 году привели к изменению моделей потребления, повышенному вниманию к долголетию и трудностям для поставщиков товаров и услуг премиум-класса, — говорится в докладе.
Индекс образа жизни Julius Baer анализирует стоимость одиннадцати товаров (велосипед, автомобиль, шампанское, ювелирные изделия, мужской костюм, жилая недвижимость, технологический пакет, беговая дорожка, часы, женская сумка, женская обувь) и девяти услуг (перелёт бизнес-классом, дегустационный ужин, медицинское обслуживание, номер в отеле, лазерная коррекция зрения, услуги юриста, программа MBA, частная школа, спа), которые символизируют «хорошую жизнь» в 25 городах мира.
Топ-10 самых дорогих городов мира
- Сингапур
- Лондон
- Гонконг
- Монако
- Цюрих
- Шанхай
- Дубай
- Нью-Йорк
- Париж
- Милан
Согласно Oxford Economics Global Cities Index 2025, Алматы назван лучшим городом в Центральной Азии.