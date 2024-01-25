Названы страны, откуда больше всего приезжают трудовые мигранты в Астану

В 2024 году в Астане уменьшили квоту на привлечение иностранной рабочей силы. Об этом сообщил руководитель управления занятости и социальных программ Илья Скуб на заседании в столичном маслихате, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам спикера, квота на привлечение иностранной рабочей силы в городе Астане на 2023 год - 1331. Квота на 2024 год - 1191.

Наибольшее количество разрешений для осуществления трудовой деятельности в 2023 году получено в сфере строительства – 56% (853), профессиональной, научной и технической деятельности – 8,6 % (132), образования – 6,6 % (101), предоставления прочих услуг – 6,2 % (95).

- Уплачен налоговый сбор в 2023 году на сумму 400 000 000 тенге, а также обеспечено казахстанское содержание в кадрах на уровне 96%. В 34 предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу, работают более 49 тысяч казахстанских граждан, - сообщил Илья Скуб.

Основными странами исхода иностранных специалистов он назвал Сербию – 808 человек (38,5%); Турцию – 209 человек (9,9 %); Китай – 151 человек (7,2 %); Украину – 107 человек (5,1 %).



