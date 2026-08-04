Названы страны-хозяйки отборочных турниров к Олимпиаде-2028 в боксе
В Глазго состоялось заседание исполнительного комитета Всемирной федерации бокса World Boxing, где были утверждены важные решения относительно олимпийской квалификации в этом виде спорта, передает корреспондент агентства Kazinform.
Эксперты международной федерации обсудили подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и дальнейшее развитие бокса во всем мире, а также рассмотрели широкий круг стратегических, спортивных и управленческих вопросов.
Заседание, проходившее под председательством президента Геннадия Головкина и генерального секретаря Тома Диллена, было посвящено определению стран-хозяек крупных международных соревнований 2027–2029 годов, включая отборочные раунды к Олимпийским играм-2028.
Исполнительный комитет рассмотрел заявки кандидатов на проведение континентальных отборочных турниров 2027 года и двойного отборочного турнира к Олимпийским играм 2028 года. В настоящее время ведется процесс заключения контрактов на проведение этих отборочных турниров.
Поскольку следующий чемпионат мира пройдет в Астане на азиатском континенте, исполнительный комитет принял решение предоставить право проведения двойного отборочного турнира к Олимпийским играм европейским странам — Италии и Венгрии.
Таким образом, олимпийские квалификационные турниры в боксе пройдут в следующих странах:
- Америка — США
- Азия — Китай
- Европа — Европейские игры, Стамбул
- Океания — Самоа (при условии предоставления ключевых документов в ближайшие недели)
- Африка — Нигерия (при условии предоставления ключевых документов в ближайшие недели)
- Мировой квалификационный турнир 1 — Италия
- Мировой квалификационный турнир 2 — Венгрия
Договор о проведении турнира будет полностью согласован в ближайшие месяцы.
Исполнительный комитет также рассмотрел ход подготовки к чемпионату мира по боксу 2027 года в Астане и расширенный календарь международных соревнований, предшествующих завершению олимпийского цикла в Лос-Анджелесе.
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