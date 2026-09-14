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    Названы самые востребованные госуслуги среди казахстанцев этим летом

    Этим летом наиболее востребованными среди казахстанцев стали услуги по регистрации прав на недвижимость, оформлению документов и регистрации транспортных средств, передает Kazinform со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

    ЦОН
    Фото: НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

    Лидером по числу обращений стала регистрация прав на недвижимое имущество. За летние месяцы этой услугой воспользовались 337 629 раз.

    На втором месте — выдача паспортов и удостоверений личности. За три месяца было оказано 283 699 таких услуг.

    Тройку наиболее востребованных замыкает регистрация транспортных средств — 265 553 обращения.

    Таким образом, только по этим трем направлениям за лето было оказано почти 887 тысяч государственных услуг.

    Ранее сообщалось, что с начала года жители Алматы получили через центры обслуживания населения более 1,2 миллиона государственных услуг.

    E - Правительство, E - услуги ЦОН Правительство для граждан
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор