Названы самые востребованные госуслуги среди казахстанцев этим летом

Этим летом наиболее востребованными среди казахстанцев стали услуги по регистрации прав на недвижимость, оформлению документов и регистрации транспортных средств, передает Kazinform со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан».

Лидером по числу обращений стала регистрация прав на недвижимое имущество. За летние месяцы этой услугой воспользовались 337 629 раз.

На втором месте — выдача паспортов и удостоверений личности. За три месяца было оказано 283 699 таких услуг.

Тройку наиболее востребованных замыкает регистрация транспортных средств — 265 553 обращения.

Таким образом, только по этим трем направлениям за лето было оказано почти 887 тысяч государственных услуг.

Ранее сообщалось, что с начала года жители Алматы получили через центры обслуживания населения более 1,2 миллиона государственных услуг.