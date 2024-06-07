Названы самые распространенные подработки для подростков в Казахстане

В школах уже давно прозвенел последний звонок. Это значит, что у школьников целых три месяца свободного времени, и чтобы провести это время с пользой они могут устроиться на работу. Корреспондент агентства Kazinform выяснил, с какого возраста и при каких условиях в Казахстане могут работать несовершеннолетние, какие профессии они чаще всего выбирают и есть ли альтернатива.

Вице-министр труда и социальной защиты РК Олжас Ордабаев в ответ на официальный запрос корреспондента Kazinform отметил, что студенты и учащиеся старших классов общеобразовательных школ в свободное от учебы время могут работать там, где нет вреда здоровью.

Трудовой договор может быть заключен с:

15-ти лет, при наличии основного среднего или общего среднего образования; 14-ти лет, но график работы должен быть организован так, чтобы процесс обучения ребенка не был нарушен; младше 14 лет, для работы в организациях кинематографии, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию. При этом трудовой договор должен подписывать, помимо несовершеннолетнего, один из его законных представителей.

Рабочий день у работников, не достигших 18 лет, должен быть сокращенный: с 14 до 16 лет — не более 24 часов в неделю, с 16 до 18 лет — не более 36 часов в неделю.

Важно отметить, что в Казахстане также утвержден перечень работ, на которых запрещается работать несовершеннолетним.

Вминистерстве труда и социальной защиты РК сообщили, что количество трудоустроенных несовершеннолетних в 2023 и 2024 годах составило 5 753 человека.

— Среди них наиболее распространены такие профессии, как рабочий по озеленению (1 928 человек), разнорабочий (413 человек), кухонные рабочие (387 человек) и продавец-консультант (178 человек), — уточнили в ответе на официальный запрос.

Помимо этого, несовершеннолетних нередко берут на такие должности, как продавец-консультант, продавец-кассир, курьер, менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами, официант, бариста, администратор, оператор сall-центра, специалист контактного центра и другие.

Сегодня помимо официального трудоустройства популярно и участие в городских ярмарках и фестивалях. Например, в Астане регулярно проводят фестиваль детского рукоделия, где несовершеннолетние могут продавать свои услуги и товары как собственного производства, так и перепродавать свои игрушки, книги и так далее.

Поиск работы не всегда может оказаться удачным, ведь работодатели, пользуясь неопытностью, могут не соблюдать права работников. Для контроля таких случаев при Министерстве действует координационный совет по борьбе с наихудшими формами детского труда. Также реализуется «План мероприятий по искоренению наихудших форм детского труда на 2022–2024 годы». При невыполнении обязательств со стороны работодателя один из законных представителей несовершеннолетнего вправе подать обращение в местную инспекцию труда.

Государственные инспекторы труда в 2022 году выявили 3 факта незаконного привлечения несовершеннолетних к труду в сфере услуг (общепита), в 2023 году — 1 факт в Алматы.

— В ходе проверки установлено, что несовершеннолетняя 2005 года рождения допущена к работе без заключения трудового договора в качестве официанта в ночном развлекательном заведении (осуществляющем реализацию алкогольной продукции и табачных изделий), с режимом работы с 20:00 до 04:00 ч. утра. Юридическое лицо привлечено к ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 86 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», — добавили в ответе на официальный запрос.

За это правонарушение Законом предусмотрен штраф от 50 МРП (184 600 тенге) до 200 МРП (738 400 тенге).