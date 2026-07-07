Названы самые производительные отрасли экономики Казахстана

Производительность труда в Казахстане по итогам первого квартала 2026 года выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные опубликовало Бюро национальной статистики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Производительность труда — это показатель эффективности экономики, который показывает, какой объем валовой добавленной стоимости или произведенной продукции приходится на одного занятого работника. Он позволяет оценить, насколько эффективно в той или иной отрасли используются трудовые ресурсы.

По информации ведомства, в среднем по экономике производительность труда составила 3 тысяч тенге на одного занятого. В секторе производства товаров показатель достиг 4,4 тысяч тенге, а в сфере услуг — 2,5 тысяч тенге.

Самая высокая производительность зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров — 12 тысяч тенге на человека. Далее следуют обрабатывающая промышленность (8,6 тысяч тенге), финансовая и страховая деятельность (6,7 тысяч тенге), профессиональная, научная и техническая деятельность (4,8 тысяч тенге), а также транспорт и складирование (3,5 тысяч тенге).

Наименьший показатель отмечен в сфере здравоохранения и социального обслуживания — 697 тысяч тенге на одного занятого. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве производительность составила 714 тысяч тенге.

По сравнению с первым кварталом 2025 года общий индекс производительности труда достиг 102%. Наиболее заметный рост продемонстрировали водоснабжение и водоотведение (120,2%), транспорт и складирование (114,1%), строительство (113,9%) и обрабатывающая промышленность (108,2%).

В то же время снижение показателей наблюдалось в операциях с недвижимым имуществом (80,9%), горнодобывающей промышленности (85,6%), сфере проживания и питания (95,5%), а также в финансовой и страховой деятельности (96%).

Долгосрочная динамика также остается положительной. По сравнению с 2019 годом общий индекс производительности труда составил 118,7%, а наиболее значительный рост за этот период продемонстрировало строительство — до 240,8%. Высокие темпы роста также отмечены в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (155,6%) и сфере информации и связи (154,7%).

По отношению к 2022 году общий индекс достиг 112,7%. Лидерами по темпам роста остаются строительство и транспортная отрасль.

Ранее сообщалось, в каких регионах Казахстана зафиксирован наибольший уровень производительности труда.