Названы самые популярные виды спорта в Казахстане

В список вошли виды спорта, наиболее популярные среди жителей как городов, так и сельской местности. Статистика охватывает как массовый, так и организованный спорт и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе спортивных дисциплин.

— На первом месте — футбол, которым в стране занимаются 1 113 299 человек. Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности, что подтверждает высокую доступность и популярность этой игры на всей территории Казахстана, — сообщает Минтуризма и спорта.

Далее следуют:

классический волейбол — 767 580 человек (в сельской местности — 421 035);

баскетбол — 541 819 (в сельской местности — 238 853);

футзал — 368 349 (в сельской местности — 130 744);

легкая атлетика — 347 654 (в сельской местности — 174 261);

шахматы — 278 101 (в сельской местности — 128 243);

настольный теннис — 262 835 (в сельской местности — 127 416);

шашки — 213 490 (в сельской местности — 115 198);

тоғызкумалақ — 202 217 (в сельской местности — 119 302);

қазақ күресі — 160 399 (в сельской местности — 87 030).

— Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к как традиционным, так и современным видам спорта, а также о растущем вовлечении населения в активный образ жизни, — сообщает ведомство.

Отмечается, что Министерство продолжит реализацию программ по развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры в регионах.

Ранее мы писали, что казахстанцы успешно выступили на крупных турнирах по конному спорту в Ташкенте.