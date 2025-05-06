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    11:39, 06 Май 2025 | GMT +5

    Названы самые популярные виды спорта в Казахстане

    Министерство туризма и спорта опубликовало рейтинг десяти самых востребованных спортивных дисциплин по итогам 2024 года, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    спорт
    Коллаж: Kazinform

    В список вошли виды спорта, наиболее популярные среди жителей как городов, так и сельской местности. Статистика охватывает как массовый, так и организованный спорт и отражает текущие приоритеты казахстанцев в выборе спортивных дисциплин.

    — На первом месте — футбол, которым в стране занимаются 1 113 299 человек. Примечательно, что более половины из них проживают в сельской местности, что подтверждает высокую доступность и популярность этой игры на всей территории Казахстана, — сообщает Минтуризма и спорта.

    Далее следуют:

    • классический волейбол — 767 580 человек (в сельской местности — 421 035);
    • баскетбол — 541 819 (в сельской местности — 238 853);
    • футзал — 368 349 (в сельской местности — 130 744);
    • легкая атлетика — 347 654 (в сельской местности — 174 261);
    • шахматы — 278 101 (в сельской местности — 128 243);
    • настольный теннис — 262 835 (в сельской местности — 127 416);
    • шашки — 213 490 (в сельской местности — 115 198);
    • тоғызкумалақ — 202 217 (в сельской местности — 119 302);
    • қазақ күресі — 160 399 (в сельской местности — 87 030).

    — Эти цифры свидетельствуют о высоком интересе к как традиционным, так и современным видам спорта, а также о растущем вовлечении населения в активный образ жизни, — сообщает ведомство.

    Отмечается, что Министерство продолжит реализацию программ по развитию массового спорта и созданию доступной спортивной инфраструктуры в регионах.

    Ранее мы писали, что казахстанцы успешно выступили на крупных турнирах по конному спорту в Ташкенте. 

    Теги:
    Спорт Министерство туризма и спорта РК спортсмены Казахстана Общество
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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