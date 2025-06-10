Названы самые популярные имена новорожденных в Алматы

Согласно данным РАГС Алматы, в 2025 году наиболее популярными именами для новорожденных девочек стали Сафия, Мариям и Адия. В ТОП-3 имен для мальчиков вошли – Мухаммед, Алан, Әміре.

Кроме того, среди часто встречающихся имен: Алихан, Амир, Айсултан, Хамза, Айлин, Асылым, Медина, Аяла.

Также среди новорожденных в этом году особенно выделяются оригинальные и редкие имена, многие из которых имеют восточное и европейское звучание: Теона, Наоми, Айви, Эллая, Ай-Ашин.

По данным руководителя управления РАГС Алматы Баян Абдуллановой, за первые пять месяцев 2025 года была зарегистрирована 16 501 актовая запись о рождении: 8 500 мальчиков и 7 974 девочки.

Подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами:

- через ЦОН;

- через портал электронного правительства;

- через мобильные приложения банков второго уровня.

В филиале НАО «Правительство для граждан» по Алматы напомнили, что также доступен проактивный формат – в течение суток после рождения маме приходит поздравительное SMS от 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению документов.

Ранее демограф рассказал, какие имена были в прошлом веке, а какие появились с обретением независимости страны. Почему некоторые имена со временем потеряли популярность.



