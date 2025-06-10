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    11:09, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Названы самые популярные имена новорожденных в Алматы

    Названы ТОП-3 имен, которые алматинские родители выбирают для новорожденных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Новорожденные младенец нәресте сәби
    Фото: Kazinform

    Согласно данным РАГС Алматы, в 2025 году наиболее популярными именами для новорожденных девочек стали Сафия, Мариям и Адия. В ТОП-3 имен для мальчиков вошли – Мухаммед, Алан, Әміре.

    Кроме того, среди часто встречающихся имен: Алихан, Амир, Айсултан, Хамза, Айлин, Асылым, Медина, Аяла.

    Также среди новорожденных в этом году особенно выделяются оригинальные и редкие имена, многие из которых имеют восточное и европейское звучание: Теона, Наоми, Айви, Эллая, Ай-Ашин.

    По данным руководителя управления РАГС Алматы Баян Абдуллановой, за первые пять месяцев 2025 года была зарегистрирована 16 501 актовая запись о рождении: 8 500 мальчиков и 7 974 девочки.

    Подать заявление на регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами:
    - через ЦОН;
    - через портал электронного правительства;
    - через мобильные приложения банков второго уровня.

    В филиале НАО «Правительство для граждан» по Алматы напомнили, что также доступен проактивный формат – в течение суток после рождения маме приходит поздравительное SMS от 1414 с пошаговыми инструкциями по оформлению документов.

    Ранее демограф рассказал, какие имена были в прошлом веке, а какие появились с обретением независимости страны. Почему некоторые имена со временем потеряли популярность.

    Теги:
    Демография Регионы Казахстана Дети Регионы Общество Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
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