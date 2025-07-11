Названы самые опасные дороги Кызылординской области

В ходе мониторинга сотрудники правоохранительных органов установили, какие дороги региона представляют наибольшую опасность для водителей,

– Большинство дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом происходит на участке трассы Карабутак – Кызылорда – Шымкент в направлении Кызылорда – Актобе. Из общего протяжения этой дороги 566 километров относятся ко второй категории, в то время как трасса в направлении Кызылорда – Туркестан имеет 541 километр дороги первой категории. Это и становится причиной трагедий, - говорит заместитель начальника управления местной полицейской службы департамента полиции Кызылординской области Рауан Альдешов.

Кроме того, по его словам, многие иностранцы, проезжающие транзитом, не соблюдают правила дорожного движения.

- Например, за отчетный период произошло 6 ДТП с участием иностранцев, в результате которых погибли 7 человек и 11 получили травмы. Среди них — граждане России, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, - проинформировал Р. Альдешов.

По республиканской трассе между Кызылордой и Актобе ежедневно проезжает около 10 тысяч автомобилей. За последние пять лет количество транспортных средств, следующих по этому маршруту, увеличилось на 79,4%.