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    13:04, 21 Май 2024 | GMT +6

    Названы самые частые причины ДТП в Казахстане

    дтп
    Фото: ДП Актюбинской области

    В текущем году в Казахстане зарегистрировано 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 542 человека и травмировано свыше 7 тысяч. Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как отметил Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, одна из основных причин ДТП — состояние дорог и инфраструктуры. По статистике на населенные пункты приходится 84% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связана с наездами на пешеходов, в том числе на нерегулируемых переходах в 5 раз чаще допускаются тяжкие ДТП.

    Как сообщил спикер, в стране всего 250 надземных и подземных пешеходных переходов.

    На сегодня требуется установить:

    • свыше 600 единиц светофоров;
    • 25 тысяч дорожных знаков;
    • более 1 млн км дорожной разметки.

    Сложная обстановка также наблюдается на загородных трассах. По статистике на них приходится большинство тяжких ДТП или 50% всех летальных случаев.

    Теги:
    МВД РК Дороги Инфраструктурные проекты. Дороги. ДТП Казахстан Транспорт Авто
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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