Названы самые частые причины ДТП в Казахстане

В текущем году в Казахстане зарегистрировано 6 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 542 человека и травмировано свыше 7 тысяч. Об этом сообщил председатель комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил Кайсар Султанбаев на брифинге в СЦК, одна из основных причин ДТП — состояние дорог и инфраструктуры. По статистике на населенные пункты приходится 84% ДТП. При этом четверть смертельных случаев связана с наездами на пешеходов, в том числе на нерегулируемых переходах в 5 раз чаще допускаются тяжкие ДТП.

Как сообщил спикер, в стране всего 250 надземных и подземных пешеходных переходов.

На сегодня требуется установить:

свыше 600 единиц светофоров;

25 тысяч дорожных знаков;

более 1 млн км дорожной разметки.

Сложная обстановка также наблюдается на загородных трассах. По статистике на них приходится большинство тяжких ДТП или 50% всех летальных случаев.