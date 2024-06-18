Названы победители республиканского турнира по настольному теннису
В алматинском Центре настольного тенниса завершился Открытый республиканский турнир памяти Владимира Переверзева - мастера спорта СССР, залуженного тренера Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
За три игровых дня определились победители и призеры в следующих возрастных категориях:
Мальчики 2015 г.р. и моложе.
1 место - Бакдаулет Нуржан (Шымкент);
2 место - Нурасыл Балинбек (Туркестанская область);
3 место - Алтаир Абубакир (Туркестанская область).
Девочки 2015 г.р. и моложе.
1 место - Назерке Болатбек (Туркестанская область);
2 место - Медина Сейтхан (Шымкент);
3 место - Нуршуак Смайл (Туркестанская область).
Мальчики 2013-2014 г.р.
1 место - Дулат Ералхан (Шымкент);
2 место - Нурасыл Асан (Шымкент);
3 место - Зангар Абдилмажит (Шымкент).
Девочки 2013-2014 г.р.
1 место - Шодиёна Камилжанова (Шымкент);
2 место - Шохина Миркодирова (Шымкент);
3 место - Анна Усова (Алматы).
Мальчики 2011-2012 г.р.
1 место - Орынбасар Есимхан (Туркестанская область);
2 место - Йигитали Султанмуратов (Шымкент);
3 место - Кирилл Берников (Алматы).
Девочки 2011-2012 г.р.
1 место - Таисия Травкина (Алматы);
2 место - Ойдин Камилжанова (Шымкент);
3 место - Арай Сапабек (Астана).