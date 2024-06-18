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    22:02, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    Названы победители республиканского турнира по настольному теннису

    настольный теннис
    Фото: ФТК

    В алматинском Центре настольного тенниса завершился Открытый республиканский турнир памяти Владимира Переверзева - мастера спорта СССР, залуженного тренера Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    За три игровых дня определились победители и призеры в следующих возрастных категориях:

    Мальчики 2015 г.р. и моложе.

    1 место - Бакдаулет Нуржан (Шымкент);

    2 место - Нурасыл Балинбек (Туркестанская область);

    3 место - Алтаир Абубакир (Туркестанская область).

    Девочки 2015 г.р. и моложе.

    1 место - Назерке Болатбек (Туркестанская область);

    2 место - Медина Сейтхан (Шымкент);

    3 место - Нуршуак Смайл (Туркестанская область).

    Мальчики 2013-2014 г.р.

    1 место - Дулат Ералхан (Шымкент);

    2 место - Нурасыл Асан (Шымкент);

    3 место - Зангар Абдилмажит (Шымкент).

    Девочки 2013-2014 г.р.

    1 место - Шодиёна Камилжанова (Шымкент);

    2 место - Шохина Миркодирова (Шымкент);

    3 место - Анна Усова (Алматы).

    Мальчики 2011-2012 г.р.

    1 место - Орынбасар Есимхан (Туркестанская область);

    2 место - Йигитали Султанмуратов (Шымкент);

    3 место - Кирилл Берников (Алматы).

    Девочки 2011-2012 г.р.

    1 место - Таисия Травкина (Алматы);

    2 место - Ойдин Камилжанова (Шымкент);

    3 место - Арай Сапабек (Астана).

    Теги:
    Спорт Настольный теннис спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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