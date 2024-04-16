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    17:27, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Названы наиболее загрязненные города Казахстана

    Названы наиболее загрязненные города Казахстана
    Фото: Kazinform

    Главный эксперт управления государственного экологического контроля МЭПР РК Алмас Искаков рассказал о работе по мониторингу чистоты воздуха в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — На сегодняшний день из 45 промышленных городов и мегаполисов к наиболее загрязненным относятся города Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и Шымкент. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики проводится в 69 населенных пунктах Республики на 170 постах наблюдений, в том числе на 47 постах ручного отбора проб и на 130 автоматических постах наблюдений, — сказал А. Искаков на брифинге в Министерстве экологии и природных ресурсов.

    По его словам, если причинами загрязнения атмосферного воздуха в городах Караганде, Темиртау, Атырау и у других является промышленность, то в городах Астана и Алматы приходится больше всего на выбросы от автотранспорта.

    — По данным Бюро национальной статистики на 2023 год, количество автотранспортных средств по республике составило 4 449,3 тысячи единиц, в том числе старше 20 лет — 2 224,6 тысячи ед. или 50%. На декабрь 2023 года в Алматы зарегистрировано около 600 тысяч автомобилей, ежедневно в город въезжает более 700 тысяч машин. Согласно информации акимата города Астаны, по городу зарегистрировано 320 тысяч автомашин (легковые 287,5 тысячи, грузовые — 23,5 тысячи, автобусы — 6,8 тысячи), из них 50% старше 10 лет. На транспорт приходится — 47 тысяч тонн (35,6%). В целом по городу соответствующие стандарту ЕВРО 4 и 5 не более 90 тысяч (28% от общего количества зарегистрированных) автотранспортных средств, — сообщил спикер.

    Теги:
    Темиртау Атырау Шымкент Астана Экология Минэкологии и природных ресурсов Караганда Актобе Алматы Статистика Усть-Каменогорск
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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