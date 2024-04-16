Названы наиболее загрязненные города Казахстана

Главный эксперт управления государственного экологического контроля МЭПР РК Алмас Искаков рассказал о работе по мониторингу чистоты воздуха в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день из 45 промышленных городов и мегаполисов к наиболее загрязненным относятся города Астана, Алматы, Караганда, Темиртау, Атырау, Актобе, Усть-Каменогорск и Шымкент. Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики проводится в 69 населенных пунктах Республики на 170 постах наблюдений, в том числе на 47 постах ручного отбора проб и на 130 автоматических постах наблюдений, — сказал А. Искаков на брифинге в Министерстве экологии и природных ресурсов.

По его словам, если причинами загрязнения атмосферного воздуха в городах Караганде, Темиртау, Атырау и у других является промышленность, то в городах Астана и Алматы приходится больше всего на выбросы от автотранспорта.