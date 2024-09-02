Названы 10 самых цитируемых ученых Казахстана
Министерство науки и высшего образования РК назвало казахстанских ученых, наиболее цитируемых мировыми исследователями, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Общим международным инструментом оценки научной активности является аналитическая система InCites на базе Web of Science, она дает возможность сравнительного анализа публикационной активности и научной результативности и научных организаций, и стран, – говорится в ответе Министерства на запрос агентства.
Ученые, чаще всех публиковавшиеся в журнале Web of Science в 2019-2023 годах и добившиеся высших показателей индекса Хирша:
Исахов Алибек – количество публикаций 227/ H-Index - 37
Здоровец Максим - 245 / 37
Бакенов Жұмабай - 102 / 26
Козловский Артём - 150 / 23
Давлетов Кайрат - 47 / 23
Семенова Юлия - 59 / 17
Саппаров Арман - 26 / 15
Колесников Александр - 36 / 15
Сәрсенбекулы Бауыржан - 33 / 15.
В международной базе данных Scopus можно видеть, что за последние пять лет на труды ученых Казахстана было сделано 305 837 ссылок.
10 казахстанских ученых, у которых самые высокие показатели по h-index-і базы Scopus:
|№
|Имя, фамилия
|h-index
|Область исследований
|1
|Myrzakulov, Ratbay
|51
|
Теория физики, космология,
|2
|Davletov, K. K.
|49
|
Медицина
|3
|Zdorovets, Maxim V.
|46
|Радиационное
материаловедение
|4
|Kozlovskiy, A. L.
|44
|
Радиационное
|5
|Bakenov, Zhumabay B.
|42
|
Электрохимия, материалы
|6
|Issakhov, А. А.
|41
|
Гидродинамика,
|7
|Kalendar, Ruslan N.
|36
|
Биотехнология
|8
|Ramazanov, Tlekkabul S.
|29
|
Материаловедение, физика
|9
|Mun, Grigoriy A.
|28
|
Инженерия, материаловедение
|10
|Ramankulov, Yerlan
|27
|
Биотехнология