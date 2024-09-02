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    08:00, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Названы 10 самых цитируемых ученых Казахстана

    ғалым
    Фото: pexels.com

    Министерство науки и высшего образования РК назвало казахстанских ученых, наиболее цитируемых мировыми исследователями, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Общим международным инструментом оценки научной активности является аналитическая система InCites на базе Web of Science, она дает возможность сравнительного анализа публикационной активности и научной результативности и научных организаций, и стран, – говорится в ответе Министерства на запрос агентства. 

    Ученые, чаще всех публиковавшиеся в журнале Web of Science в 2019-2023 годах и добившиеся высших показателей индекса Хирша:

    Исахов Алибек – количество публикаций 227/ H-Index - 37
    Здоровец Максим - 245 / 37
    Бакенов Жұмабай - 102 / 26
    Козловский Артём - 150 / 23
    Давлетов Кайрат - 47 / 23
    Семенова Юлия - 59 / 17
    Саппаров Арман - 26 / 15
    Колесников Александр - 36 / 15
    Сәрсенбекулы Бауыржан - 33 / 15.

    В международной базе данных Scopus можно видеть, что за последние пять лет на труды ученых Казахстана было сделано 305 837 ссылок. 

    10 казахстанских ученых, у которых самые высокие показатели по h-index-і базы Scopus:

            Имя, фамилия    h-index           Область исследований 
    1 Myrzakulov, Ratbay 51

    Теория физики, космология, 
    общая теория относительности, 
    альтернативные теории силы
    притяжения
    2 Davletov, K. K.  49 

    Медицина
    3 Zdorovets, Maxim V.  46  Радиационное
    материаловедение
    4 Kozlovskiy, A. L.  44

    Радиационное
    материаловедение
    5 Bakenov, Zhumabay B.  42

    Электрохимия, материалы 
    для аккумуляторов,
    нанотехнология
    6 Issakhov, А. А. 41

    Гидродинамика,
    экологическое моделирование,
    математическое моделирование,
    механика
    7 Kalendar, Ruslan N. 36

    Биотехнология
    8 Ramazanov, Tlekkabul S.   29 

    Материаловедение, физика
    9 Mun, Grigoriy A.  28  

    Инженерия, материаловедение
    10 Ramankulov, Yerlan  27 

    Биотехнология

     

    Теги:
    Наука Ученые Казахстан Рейтинг Миннауки и высшего образования РК Наука и инновации
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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