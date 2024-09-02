Названы 10 самых цитируемых ученых Казахстана

Министерство науки и высшего образования РК назвало казахстанских ученых, наиболее цитируемых мировыми исследователями, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Общим международным инструментом оценки научной активности является аналитическая система InCites на базе Web of Science, она дает возможность сравнительного анализа публикационной активности и научной результативности и научных организаций, и стран, – говорится в ответе Министерства на запрос агентства.

Ученые, чаще всех публиковавшиеся в журнале Web of Science в 2019-2023 годах и добившиеся высших показателей индекса Хирша:

Исахов Алибек – количество публикаций 227/ H-Index - 37

Здоровец Максим - 245 / 37

Бакенов Жұмабай - 102 / 26

Козловский Артём - 150 / 23

Давлетов Кайрат - 47 / 23

Семенова Юлия - 59 / 17

Саппаров Арман - 26 / 15

Колесников Александр - 36 / 15

Сәрсенбекулы Бауыржан - 33 / 15.

В международной базе данных Scopus можно видеть, что за последние пять лет на труды ученых Казахстана было сделано 305 837 ссылок.

10 казахстанских ученых, у которых самые высокие показатели по h-index-і базы Scopus:



