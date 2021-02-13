Названа возможная причина остановки работы центральной котельной в Жанатасе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Восстановлена работа центральной котельной КГП «Жанатас Су-Жылу» в городе Жанатасе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акима Жамбылской области, по состоянию на 22:00 температура подачи тепла составила +39 градусов, на обратке - +26.

После аварийного отключения котельной были проведены работы по очистке трубопроводов, складов мазута от конденсата. Дополнительно организован подвоз жидкого топлива с города Каратау. Сформирован запас мазута в объеме 720 тонн. До конца месяца планируется доставить еще 1 500 тонн. В настоящее время восстанавливается температурный режим.

По предварительным данным, остановка работы котельной произошла из-за некачественного мазута. Рассматривается вопрос привлечения к ответственности подрядной организации, отвечающей за поставку топлива.

Напомним, 9 февраля в 20:00 часов произошло аварийное отключение отопительных котлов и оборудования на центральной котельной в городе Жанатас. По поручению акима области на место выехали заместитель акима области Улан Жазылбек и аким Сарысуского района Бакытжан Жаксылыков, руководители коммунальных организаций. Были приняты все необходимые меры по стабилизации подачи тепла и горячего водоснабжения. Медицинские учреждения временно обеспечены дополнительными электробытовыми приборами отопления. Была создана рабочая группа по выяснению причин технологического останова оборудования и восстановления теплоснабжения города.

Отметим, что это та самая центральная котельная города Жанатаса, которая в 2013 году пострадала от урагана, снесшего ее трубу. Тогда из Национального фонда для капитального ремонта было выделено 215,1 млн тенге.

Сегодня это единственная котельная, которая обеспечивает теплом десятки многоквартирных домов, коттеджей, государственных учреждений и социальных объектов Жанатаса - 92 многоэтажных жилых дома, 41 бюджетное учреждение, из них 11 объектов образования и 2 объекта здравоохранения.

Центральная городская котельная построена в городе горняков во время основания Жанатаса в 1965 году.