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Названа возможная причина крушения лайнера в Индонезии

11 Января 2021, 10:09
Названа возможная причина крушения лайнера в Индонезии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Разбившийся в Индонезии 9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air мог разрушиться при ударе о воду. Об этом сообщил представитель Национального комитета по обеспечению безопасности на транспорте Индонезии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Возможно, он разрушился при ударе о воду, потому что, если бы он взорвался в воздухе, обломки были бы распределены на большей территории», - сообщил представитель комитета агентству.

Он также отметил, что на данный момент найденные обломки рухнувшего самолета собраны на небольшой площади.

Boeing 737-524 выполнял рейс 9 января из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров, шесть членов экипажа, а также шесть сотрудников авиакомпании. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море.

Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов. По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.


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