Названа возможная причина гибели голубей в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Сакен Дилдахмет назвал предположительные причины гибели голубей в парке 28 гвардейцев- панфиловцев в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 26 марта 2020 года, для выяснения причин гибели птиц на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев Алматы Алматинской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира организована комиссия в составе представителей территориальной инспекции ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, городской ветеринарной службы, управления предпринимательства и инвестиций, Института зоологии и отдела благоустройства», - написал он в Facebook.

Комиссией было установлено, что на площади 100 кв.м. где ранее находился ледовый каток, обнаружены мертвые птицы в количестве 30 штук. Предположительной причиной падежа является отравление. Комиссией был проведен забор всех павших птиц, ветеринарной службой отобраны пробы для проведения лабораторных исследований.

«Окончательные причины гибели птиц будут известны после получения результатов экспертиз», - добавил он.

О том, что в парке произошла гибель птиц, стало известно вчера.