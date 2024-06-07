Названа точная дата запуска ночных маршрутов в Астане

В Астане в летний период запускаются ночные маршруты автобусов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В субботу, 8 июня, в Астане выедут на линию ночные маршруты № 201, 202, 203, передает официальный сайт столичного акимата.

Работа маршрутов начнется в ночь с 8-го на 9-е июня, в 00:00 часов.

Сообщение маршрутов следующее:

Маршрут № 201: Железнодорожный вокзал — ЖМ «Пригородный»;

Маршрут № 202: Микрорайон «Отау» — Жағалау;

Маршрут № 203: Жилой массив «Коктал-1» — Железнодорожный вокзал «Нұрлы жол».

Время работы маршрутов с 00:00 часов ночи до 06:00 часов утра.

Со схемой можно ознакомиться на картинках, а отследить движение маршрутов — в мобильном приложении Avtobys.

Фото: CTS

Фото: CTS

Фото: CTS

Также расписание маршрутов можно посмотреть на странице cts_kz в Instagram в Taplink.

Стоимость проезда составит 90 тенге.