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    17:02, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Названа точная дата запуска ночных маршрутов в Астане

    Названа точная дата запуска ночных маршрутов в Астане
    Фото: CTS

    В Астане в летний период запускаются ночные маршруты автобусов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    В субботу, 8 июня, в Астане выедут на линию ночные маршруты № 201, 202, 203, передает официальный сайт столичного акимата.

    Работа маршрутов начнется в ночь с 8-го на 9-е июня, в 00:00 часов.

    Сообщение маршрутов следующее:

    • Маршрут № 201: Железнодорожный вокзал — ЖМ «Пригородный»;
    • Маршрут № 202: Микрорайон «Отау» — Жағалау;
    • Маршрут № 203: Жилой массив «Коктал-1» — Железнодорожный вокзал «Нұрлы жол».

    Время работы маршрутов с 00:00 часов ночи до 06:00 часов утра.

    Со схемой можно ознакомиться на картинках, а отследить движение маршрутов — в мобильном приложении Avtobys.

    Названа точная дата запуска ночных маршрутов в Астане
    Фото: CTS
    Названа точная дата запуска ночных маршрутов в Астане
    Фото: CTS
    Названа точная дата запуска ночных маршрутов в Астане
    Фото: CTS

    Также расписание маршрутов можно посмотреть на странице cts_kz в Instagram в Taplink.

    Стоимость проезда составит 90 тенге.

    Теги:
    Дороги Транспорт Автобус Астана Акимат
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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