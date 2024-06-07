17:02, 07 Июнь 2024 | GMT +6
Названа точная дата запуска ночных маршрутов в Астане
В Астане в летний период запускаются ночные маршруты автобусов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
В субботу, 8 июня, в Астане выедут на линию ночные маршруты № 201, 202, 203, передает официальный сайт столичного акимата.
Работа маршрутов начнется в ночь с 8-го на 9-е июня, в 00:00 часов.
Сообщение маршрутов следующее:
- Маршрут № 201: Железнодорожный вокзал — ЖМ «Пригородный»;
- Маршрут № 202: Микрорайон «Отау» — Жағалау;
- Маршрут № 203: Жилой массив «Коктал-1» — Железнодорожный вокзал «Нұрлы жол».
Время работы маршрутов с 00:00 часов ночи до 06:00 часов утра.
Со схемой можно ознакомиться на картинках, а отследить движение маршрутов — в мобильном приложении Avtobys.
Также расписание маршрутов можно посмотреть на странице cts_kz в Instagram в Taplink.
Стоимость проезда составит 90 тенге.