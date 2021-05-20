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    12:10, 20 Май 2021 | GMT +6

    Названа сумма нефтяных поступлений в бюджет РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов рассказал о том, как покрываются расходы бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В бюджете расходы составляют 15,3 трлн тенге. Нефтяные поступления составляют 5,5 трлн тенге, в том числе (это почти 1 трлн) за счет ЭТП, 4,5 трлн тенге за счет трансферта из Нацфонда. То есть, нефтяные поступления покрывают расходы бюджета порядка одной трети. И эта доля дальше будет снижаться. Соответственно, две трети расходов бюджета покрываются за счет ненефтяного сектора экономики, и эта доля будет увеличиваться», - сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената.

    Он также сообщил о росте экономики за последние пять лет.

    «Что касается динамики роста расходов и доходов, у нас за последние пять лет, если не брать прошлый кризисный год, экономика выросла на 70%, а расходы республиканского бюджета выросли соразмерно на 68%. А собственные доходы республиканского бюджета без трансфертов увеличились в два раза. Прошлый год у нас был кризисный, налоговые поступления, понятно, снизились, потому что локдаун объявлялся», - отметил зампремьера.

    «По Нацфонду мы в текущем году в рамках уточнения бюджета в текущем году дополнительно привлекаем 850 млрд тенге трансфертов, плюс осознанно увеличиваем дефицит бюджета до 3,5% к ВВП. Это делается для того, чтобы профинансировать дополнительные обязательства, которые мы взяли в рамках предвыборной платформы партии «Nur Otan» и поручения Главы государства. В среднесрочной перспективе трансферты из национального фонда будут сокращаться с нынешних 4,5 трлн тенге до 2,4 трлн в 2025 году, то есть более чем в два раза», - заключил А. Смаилов.


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