Названа стратегическая задача ЦИК РК

Конституционная реформа 2022 года стала точкой отсчета для новой эпохи общественных отношений, изменив всю конфигурацию политической системы. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Динамично развиваются созданные в 2022 году диалоговые площадки при ЦИК. Это и экспертные клубы, рабочая группа по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, клуб молодых избирателей. Традицией стало широкое и открытое обсуждение итогов выборов международными наблюдателями. В Казахстане выстраивается регулярный, открытый и прямой диалог членов ЦИК с общественностью, молодежью во время электоральных компаний и в межэлекторальный период, — сказал Нурлан Абдиров.

Он также обозначил стратегическую задачу Центральной избирательной комиссии.