Названа стоимость приобретаемых для столицы электроавтобусов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 100 новых электрических автобусов закупят для столичного автопарка. Об этом на брифинге сообщил председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в столице появятся 100 новых электрических автобусов. Это значит, что мы сократим дефицит, обновим подвижной состав новыми комфортабельными бесшумными автобусами. Значительно сократится интервал, а значит сократится и время ожидания на остановочных пунктах», - сказал Бекмырза Игенбердинов.

По его словам, электробусы приобретаются через АО «БРК-Лизинг» (национальный лизинговый оператор) в рамках государственной программы по обновлению автобусного парка техникой отечественного производства. Срок лизинга составляет 7 лет со ставкой вознаграждения 7% годовых.

«Это самая минимальная ставка для лизинговых сделок в Казахстане. Что примечательно, лизинговое финансирование будет производиться именно в тенге, что гарантирует стабильность в современных реалиях», - добавил Бекмырза Игенбердинов.

Было отмечено, что реализация проекта позволит увеличить денежные поступления в местный бюджет за счет налоговых выплат, создать дополнительные рабочие места, как в производстве автобусов, так и при их эксплуатации. Особое значение имеет экологичность, а также экономность при их эксплуатации, что позволит автобусным паркам экономить только на топливе порядка 80% в сравнении с дизельным аналогом.

Участники брифинга также рассказали о технических характеристиках и преимуществах электробусов марки Yutong.

«Yutong выбрали путь оборудования электробусов литиевыми аккумуляторами большой емкости, что позволяет увеличивать дальность пробега без подзарядки. Конструкция позволяет заряжать автобус только один раз в сутки - в ночное время. Такой подход позволит значительно сократить инвестиции в инфраструктуру», - отметили на пресс-конференции.

В феврале текущего года Первым автобусным парком Нур-Султана была проведена тестовая эксплуатация электробуса отечественного производства. Тестирование проводилось при максимально низких для зимнего периода температурах (~ -38℃). Расход электроэнергии составил 0,91 кВт на 1 км. Более того компанией ТОО «СарыаркаАвтоПром» совместно с автобусным парком Атырау проведены испытания в климатических условиях западного региона, а также проведено тестирование батарей электробуса при эксплуатации на длительные расстояния по маршруту Нур-Султан – Костанай – Нур-Султан. По итогам испытаний электробус показал положительные результаты. Также в рамках тестирования была сформирована необходимая комплектация электробуса и учтены все необходимые условия для эксплуатации на городских маршрутах столицы.

При выборе поставщика, проводился анализ мирового рынка электробусов. К примеру, минимальная стоимость французского 12-метровый электробус Heuliez Bus GX 337 Electric начинается от 460 000 евро или немецкий MAN Lion's City E, где стоимость начинается от 580 000 евро, немецкий Mercedes eCitaro, где стоимость начинается от 510 000 евро. Так же, следует принять во внимание, что электробусы различаются по типу батарей и их объему, что напрямую влияет на их стоимость.

Еще одним важным фактором при выборе поставщика являлось то, чтобы он был отечественным товаропроизводителем на момент объявления конкурса 28 июня 2019 года. Всем необходимым требованиям отвечала компания ТОО «СарыаркаАвтоПром» с электробусом Yutong ZK6128BEVG стоимостью 146 712 333 за 1 единицу, что по курсу на сегодняшний день составляет около 388 тыс. долл. К слову, при производстве данных электробусов уровень локализации составляет от 27-32%, завод сам производит электродвигатель, навесные части, детали салона.