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    16:54, 30 Март 2021 | GMT +6

    Названа средняя зарплата казахстанских энергетиков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» Оразбек Бекбас озвучил среднюю зарплату специалистов энергетической отрасли страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня на предприятиях по выработке и распределению тепловой и электрической энергии страны сложилась такая ситуация, когда социальная стабильность находится под угрозой. К этому привело состояние уровня заработной платы, не меняющейся уже в течение двух десятков лет, когда энергетики Казахстана по уровню заработной платы и престижности профессии неизменно замыкают список не только среди стран СНГ, но и остаются аутсайдерами производственных предприятий в регионах», - сказал Оразбек Бекбас на брифинге в СЦК.

    Он озвучил данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, согласно которым за 4 квартал 2020 года, при средней заработной плате по стране 233 136 тенге зарплата энергетиков на 6,86% ниже, чем по стране.

    «Как следствие, это ведет к оттоку кадров как в другие, более высокооплачиваемые отрасли, так и в соседние государства. Например, в АО «Атырау Жарык» из 1311 работников в прошлом году уволились 98 человек. В ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» из 753 работников – 156 человек. В АО «Севказэнерго» из 1158 работников 191 специалист уехал на заработки в Российскую Федерацию. Для сравнения, заработная плата энергетиков у соседей на 21% больше, чем в целом по стране. В Республике Беларусь эта цифра составляет 28%, а в Кыргызской Республике – 44% и т.д.», - заключил спикер.


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    Энергетика Экономика
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