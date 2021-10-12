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    16:50, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Названа средняя цена на дизельное топливо в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр энергетики РК Асет Магауов рассказал о ситуации на рынке дизельного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в Министерстве энергетики, ожидаемое производство дизельного топлива в 2021 году является максимальным с 2015 года и составит 4,9 млн тонн.

    «На производство в этом году повлияли внеплановые остановы Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) в начале года. АНПЗ произвел на 239 тысяч тонн меньше утверждённого плана по итогам 8 месяцев текущего года. В текущем году в августе-сентябре зафиксировано аномально большое потребление дизельного топлива - 520 тысяч тонн. Этому способствовали низкие цены на внутреннем рынке Казахстана», - сказал в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций Асет Магауов.

    Он отметил, что низкие цены на дизельное топливо привели к тому, что начиная с начала августа текущего года запасы данного вида ГСМ начали резко снижаться.

    «Если в начале августа мы имели 250 тысяч тонн запасов дизельного топлива, то к концу сентября запас дизтоплива был на уровне 200 тысяч тонн. Импорт за лето составил всего 26 тысяч тонн», - отметил он.

    По данным ведомства, средняя цена на дизельное топливо по итогам 9 месяцев текущего года составила 188 тенге/литр.

    «Следует отметить, что аналогичная цена была и в 2020 году, в 2019 году средняя цена была больше и равнялась 193 тенге/литр. Цена на зимнее дизельное топливо в 2019 – 2020 годах была в диапазоне 255-270 тенге/литр. В настоящее время наблюдается большой разбег цен на дизтопливо, текущий диапазон цен на межсезонное дизельное топливо составляет 208-330 тенге/литр. По мере стабилизации ситуации с ценами, ожидается сужение коридора по ценам», - отметил Асет Магауов.

    Теги:
    Нефть/газ Топливо Минэнерго РК Цены и тарифы Энергетика Главная Экономика
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