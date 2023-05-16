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Названа самая высокая зарплата в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
16 Мая 2023, 11:16
Названа самая высокая зарплата в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам отчетов предприятий за 1 квартал 2023 года среднемесячная заработная плата по РК составила 340 636 тенге. Об этом сообщил глава Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Асет Иргалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В разрезе регионов наиболее высокооплачиваемой является Атырауская область, где по итогам 1 квартала 2023 года работники получали в среднем 618 420 тенге или на 81,5% больше, чем по Казахстану. За ней следует Мангистауская область, где средняя заработная плата (509 818 тенге) в 1,5 раза выше республиканского уровня», - написал Асет Иргалиев в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, это связано с тем, что оплата труда работников в этих областях в большей степени формируется за счет горнодобывающей промышленности, которая является наиболее высокооплачиваемой отраслью.

По итогам 1 квартала 2023 года работники горнодобывающей промышленности получали в среднем 766 555 тенге, что в 2,2 раза выше республиканского уровня.

«Информация по среднемесячной заработной плате формируется на основе статистической отчетности, предоставляемой предприятиями на квартальной и годовой основе. Среднемесячная заработная плата рассчитывается как на уровне каждой организации, так и по регионам и видам экономической деятельности, путем деления суммы начисленного фонда заработной платы (с учетом доплат, надбавок, премий, налогов и пенсионных отчислений) на фактическую численность работников за период», - добавил А. Иргалиев.


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