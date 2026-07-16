Названа самая популярная комбинация профильных предметов на ЕНТ-2026

По итогам основного ЕНТ-2026 самой востребованной комбинацией профильных предметов стала «Математика-Физика». Об этом сообщила председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО Гульжан Джарасова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, эти предметы выбрали 18,2% абитуриентов.

— На втором месте расположилась комбинация «Биология-Химия» (14,4%), а третьей по популярности стала комбинация для поступающих на творческие специальности — 12,4%, — сообщила Гульжан Джарасова.

Спикер отметила, что рост интереса к инженерным направлениям обусловлен государственной политикой в сфере подготовки кадров.

— По поручению Главы государства в последние годы основная часть государственных образовательных грантов выделяется именно на инженерно-технические специальности. Кроме того, данное направление предлагает широкий выбор образовательных программ и значительно повышает шансы абитуриентов на получение образовательного гранта, — сказала она.

Напомним, что основное ЕНТ-2026 проходило с 10 мая по 10 июля. За этот период в тестировании приняли участие 233 тысячи абитуриентов, которые с учетом двух попыток сдали экзамен 422 тысячи раз.