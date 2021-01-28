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    08:25, 28 Январь 2021 | GMT +6

    Названа самая популярная кинокартина на YouTube-канале Казахфильма

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назван самый популярный фильм на YouTube-канале Казахфильма по итогам января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Instagram киностудии.

    «Самым просматриваемым художественным фильмом на нашем YouTube-канале по итогам этого января стала картина «Десант», снятая режиссёром Лейлой Аранышевой в 2000 году.

    Помимо захватывающего сюжета, фильм может похвастаться по-настоящему звёздным составом. Не упустите возможность увидеть как изменились актёры «Десанта» за 21 год с момента выхода фильма», - сообщили в Казахфильме.

    В ролях: российская звезда Алексей Серебряков, главный герой «Рэкетира» - Саят Исембаев, известный казахстанский актёр и продюсер Арман Асенов, а также общественный и политический деятель Нурлан Утешев и другие.

    Как сообщалось ранее, киностудия «Казахфильм» сделала подарок для детской аудитории, представив список анимационных фильмов для бесплатного просмотра на своем YouTube -канале.



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