Названа самая коррумпированная отрасль в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в сфере земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, коррупционных рисков в этой сфере немало. Среди них отсутствие единой формы заявок, единого подхода к размещению информации, несоблюдение требования Земельного Кодекса об обязательной фиксации с помощью средств аудио- и видеозаписи хода заседания земельной комиссии. Риск взяточничества есть и при заключении договора аренды земельного участка на новый срок. Уполномоченный орган по своему усмотрению может продлевать или отказывать в продлении срока аренды.
«По области утверждено 103 градостроительных документа. Следует отметить отсутствие единого подхода к порядку размещения градостроительных документов на официальных интернет-ресурсах. Либо ее нет вовсе, либо размещена только половина от общего числа утвержденных генпланов и проектов детальной планировки. Согласно законодательству, местные исполнительные органы обязаны ежеквартально размещать информацию по утвержденным схемам генеральных планов, проектам детальной планировки, схемам инженерных коммуникаций населенных пунктов», - отметил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы области Нурлан Жахин.
По его словам предприниматели признали сферу земельных отношений наиболее коррумпированной из отраслей.
«Такие данные подтверждает и «Transparency Kazakhstan». Более 20% представителей бизнеса отмечают наличие коррупционных правонарушений в управлении земельных отношений. Основные причины согласия на коррупционную сделку, по мнению предпринимателей - бумажная волокита, превышение полномочий и вымогательство», - отметил Н.Жахин.
- Без масок ездят водители автобусов в СКО - полиция
- Житель ВКО задержан за дачу взятки полицейскому
- За незаконный сбыт масок и антисептика наказали двух жителей СКО
- Четверо руководителей госучреждений и частных компаний осуждены за коррупцию
- Осужденные коррупционеры отказываются от штрафов и соглашаются на лишение свободы
- Новое управление появилось в акимате СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана