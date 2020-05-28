Названа самая коррумпированная отрасль в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области антикоррупционная служба провела внешний анализ коррупционных рисков в сфере земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, коррупционных рисков в этой сфере немало. Среди них отсутствие единой формы заявок, единого подхода к размещению информации, несоблюдение требования Земельного Кодекса об обязательной фиксации с помощью средств аудио- и видеозаписи хода заседания земельной комиссии. Риск взяточничества есть и при заключении договора аренды земельного участка на новый срок. Уполномоченный орган по своему усмотрению может продлевать или отказывать в продлении срока аренды.

«По области утверждено 103 градостроительных документа. Следует отметить отсутствие единого подхода к порядку размещения градостроительных документов на официальных интернет-ресурсах. Либо ее нет вовсе, либо размещена только половина от общего числа утвержденных генпланов и проектов детальной планировки. Согласно законодательству, местные исполнительные органы обязаны ежеквартально размещать информацию по утвержденным схемам генеральных планов, проектам детальной планировки, схемам инженерных коммуникаций населенных пунктов», - отметил первый заместитель руководителя антикоррупционной службы области Нурлан Жахин.

По его словам предприниматели признали сферу земельных отношений наиболее коррумпированной из отраслей.

«Такие данные подтверждает и «Transparency Kazakhstan». Более 20% представителей бизнеса отмечают наличие коррупционных правонарушений в управлении земельных отношений. Основные причины согласия на коррупционную сделку, по мнению предпринимателей - бумажная волокита, превышение полномочий и вымогательство», - отметил Н.Жахин.