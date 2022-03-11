Названа пропускная способность морских портов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ситуацией вокруг Украины и возникающими из-за этого логистическими трудностями, казахстанским экспортерам предложено использование альтернативной возможности отправки грузов через казахстанские морские порты и далее по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

«По итогам проведенных переговоров, АО «Арселор Миттал Темиртау» выразило готовность переориентировать порядка 50 тыс. тонн металлопродукции на порт Актау с дальнейшей отправкой через Азербайджан и Грузию», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В МИИР РК отмечают, что совокупная пропускная способность морских портов Казахстана составляет 23,7 млн тонн грузов в год.

В том числе:

- пропускная способность порта Актау – 14,7 млн тонн (нефть – 9,5 млн, сухие грузы – 2,5 млн, зерновые - 0,7 млн, паромные грузы – 2 млн тонн);

- пропускная способность порта Курык - 6 млн тонн (железнодорожный терминал – 4 млн, автотерминал – 2 млн);

- пропускная способность Актауского морского северного терминала - 3 млн тонн (сухие грузы и зерновые по 1,5 млн тонн).

Вместе с тем, в настоящий момент имеется возможность переориентации на морские порты РК до 18 млн тонн грузов.

Также казахстанские порты имеют следующие возможности единовременного хранения грузов:

- порт Актау – 2,5 тысячи контейнеров, 25 тысяч тонн зерна, 220 тысяч генеральных грузов;

- порт Курык – 250 грузовых автомобилей;

- АМСТ – 6 тысяч контейнеров, 60 тысяч тонн зерна, 170 тысяч тонн генеральных грузов (штучных грузов и товаров, перевозимых в упаковке).