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Названа причина задержки авиарейса Алматы-Мале
16 Июля 2022 17:15

Названа причина задержки авиарейса Алматы-Мале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Информацию по рейсу KC 586 Алматы- Мале предоставила авиакомпания Air Astana, передает МИА «Казинформ».

«16 июля самолет авиакомпании Air Astana Airbus A321, выполнявший рейс KC585 по маршруту Алматы-Мале, вылетел по расписанию в 01:47. Во время полета произошел отказ датчика контроля и индикации вибрации двигателя. Согласно процедурам безопасности, было принято решение вернуться в аэропорт вылета для устранения неисправности. В 03:30 воздушное судно приземлилось в Алматы. Посадка прошла в штатном режиме. Через два часа после приземления пассажирам предоставили питание и напитки. Ожидаемое время вылета самолета сегодня в 18:15», - говорится в сообщении на официальный Telegram -канал авиакомпании.

Авиакомпания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит обращаться по вопросам компенсаций. Авиаперевозчик сообщил, что не смог предоставить иногородним пассажирам размещение в отелях Алматы из-за отсутствия мест в гостиницах-партнерах. Пассажирам рекомендовано направить чеки о размещении в отдел по работе с клиентами для дальнейшего возмещения.

Также авиакомпания планирует размещение в отеле Мале тех пассажиров, которые по прилете не смогут сразу направиться до места назначения.


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