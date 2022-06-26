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Названа причина выбора места третьего боя Головкин — «Канело»
26 Июня 2022 00:51

Названа причина выбора места третьего боя Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, почему было принято решение провести третий бой Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса в Лас-Вегасе, как и два предыдущих их поединка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«T-Mobile Arena — фантастическая арена. Она принимала первые два боя и примет третий. На мексиканский уик-энд нет ничего лучше Вегаса. Мы сделаем отличный кард, это будет невероятный вечер. Просто Вегас — это Вегас, его трудно победить. Особенно, когда у тебя бой такого масштаба, телеканалы хотят, чтобы он транслировался по местному времени. Madison Square Garden — одна из моих любимых арен, но когда речь идет о зарабатывании долларов и острых ощущениях от недели боя, Лас-Вегас — идеальное место», — сказал Хирн.

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