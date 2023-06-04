Названа причина столкновения поездов в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр железнодорожного транспорта Индии Ашвини Вайшнав назвал причину катастрофы. Премьер-министр Нарендра Моди обещает наказать виновных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

Причиной крушения поездов в Индии стала ошибка в системе электронной сигнализации, из-за чего поезд неправильно сменил путь. Об этом заявил министр железнодорожного транспорта страны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал наказать виновных. Следствие выясняет, кто несет ответственность за ЧП.

Трагедия произошла в пятницу в восточном штате Одиша в районе города Баласор. Жертвами аварии с участием трех поездов, по уточненным данным, стали более 300 человек. Власти не исключают, что число погибших будет расти. Сотни пассажиров получили ранения.

Местным больницам пришлось столкнуться с огромным наплывом раненных. В одной из клиник глава правительства навестил пострадавших. Многим пациентам придется восстанавливаться не только от полученных физических, но и психологических травм.

Произошедшая 2 июня катастрофа стала третьей по числу жертв железнодорожной аварией в истории Индии. 6 июня 1981 года в штате Бихар пассажирский поезд слетел в реку. В результате погибло не менее 750 человек.

20 августа 1995 года в штате Уттар-Прадеш «Пурушоттамский экспресс» столкнулся со стоявшим на путях другим пассажирским поездом. Число погибших превысило 350.