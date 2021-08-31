Названа причина столкновения 11 автомашин на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности столкновения 11-ти машин на участке междугородной автомагистрали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 30 августа 11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области. Это произошло на 393 километре автотрассы Западная Европа - Западный Китай, в направлении города Алматы. Жертв нет.

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, основной причиной дорожно-транспортного происшествия с участием такого количества автомашин стала пыльная буря, ограничившая видимость обзора трассы.

«Водитель легковой автомашины «Mercedes-Benz», житель Туркестанской области, следуя из Тараза в Алматы, в связи с ухудшением погодных условий (пыльная буря) совершил столкновение с автомашиной «Nissan Primera», за рулем которой находился житель Кызылорды и следовал в попутном направлении. Далее, из-за плохой видимости, здесь же на трассе произошло столкновение еще девяти автомашин, ехавших также в попутном направлении. Управляли автомашинами жители г. Нур-Султана, г. Тараза, Жамбылской области. Невозможно было предотвратить эту аварию», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В результате ДТП пострадали двое водителей и пятеро пассажиров, из которых трое несовершеннолетние. Все они с различными телесными травмами госпитализированы в больницы Рыскуловского района и города Тараза.

В настоящее время идет досудебное расследование.