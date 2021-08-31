+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 20 °С
USD 425.74 EUR 500.5
RUB 5.75 CNY 65.72
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Названа причина столкновения 11 автомашин на трассе в Жамбылской области

31 Августа 2021 22:31
Поделиться:
Названа причина столкновения 11 автомашин на трассе в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности столкновения 11-ти машин на участке междугородной автомагистрали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
За два месяца в Байзакском районе восстановят 122 объекта
Как сделать безопасной для детей «дорогу в школу», рассказали полицейские Тараза Более 900 кг каннабиса изъяли у сельчанина в Жамбылской области Сенаторы готовы оказать законодательную поддержку пострадавшим от взрывов в Жамбылской области

Напомним, 30 августа 11 автомашин столкнулись на трассе в Жамбылской области. Это произошло на 393 километре автотрассы Западная Европа - Западный Китай, в направлении города Алматы. Жертв нет.

Как сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, основной причиной дорожно-транспортного происшествия с участием такого количества автомашин стала пыльная буря, ограничившая видимость обзора трассы.

«Водитель легковой автомашины «Mercedes-Benz», житель Туркестанской области, следуя из Тараза в Алматы, в связи с ухудшением погодных условий (пыльная буря) совершил столкновение с автомашиной «Nissan Primera», за рулем которой находился житель Кызылорды и следовал в попутном направлении. Далее, из-за плохой видимости, здесь же на трассе произошло столкновение еще девяти автомашин, ехавших также в попутном направлении. Управляли автомашинами жители г. Нур-Султана, г. Тараза, Жамбылской области. Невозможно было предотвратить эту аварию», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В результате ДТП пострадали двое водителей и пятеро пассажиров, из которых трое несовершеннолетние. Все они с различными телесными травмами госпитализированы в больницы Рыскуловского района и города Тараза.

В настоящее время идет досудебное расследование.


Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #ДТП  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
За два месяца в Байзакском районе восстановят 122 объекта
Как сделать безопасной для детей «дорогу в школу», рассказали полицейские Тараза
Более 900 кг каннабиса изъяли у сельчанина в Жамбылской области
Сенаторы готовы оказать законодательную поддержку пострадавшим от взрывов в Жамбылской области
Популярное
1 Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
2 Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
3 С заморозков начнется сентябрь в СКО
4 Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
5 В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
6 Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Читайте также
90 детей погибли в ДТП в Казахстане с начала года
Установлены личности троих погибших при ЧС в Жамбылской области
Глава государства представил назначенного министра обороны Мурата Бектанова
Мурат Бектанов назначен министром обороны Республики Казахстан
С заморозков начнется сентябрь в СКО
Президент РК в Послании народу обнародует цели социально-экономического развития страны
В Атырау встретили вернувшихся с победой парадзюдоистов
Штормовая погода ожидается в девяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив