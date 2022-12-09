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Названа причина смога в Караганде

9 Декабря 2022, 14:34
Названа причина смога в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На жалобы карагандинцев в соцсетях на смог и запах гари ответили экологи. Как объяснили специалисты департамента экологии по Карагандинской области, это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями. Из-за полного штиля накапливаются загрязняющие вещества в приземном слое атмосферы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди основных причин загрязнения воздуха называют отопление частного сектора и выбросы автотранспорта. Они задерживаются в атмосфере, не подвергаясь рассеиванию.

«Для снижения загрязнения атмосферного воздуха, согласно Дорожной карте по комплексному решению экологических проблем Карагандинской области на 2022—2025 годы, проводятся работы по обновлению автопарка общественного транспорта (в 2022 году – 92 автобуса) и поэтапный переход жилых массивов, объектов социального и производственного назначения на газовое отопление», - говорится в сообщении.

Контроль за состоянием воздушного бассейна областного центра на семи постах ведет «Казгидромет». Кроме того, департамент экологии провел замеры уровня атмосферного воздуха в разных районах города (Михайловка, Новый Майкудук (в районе частного сектора), ул. Ержанова, Луговая, ДК Нового Майкудука, автостанция Юго-Востока и 30-й микрорайон). Зафиксированы превышения нормативов ПДК по оксиду углерода и взвешенным частицам.

Специалисты отмечают, что решением вышеуказанной проблемы является газификация.

Ранее сообщалось о том, что жители Караганды жалуются на смог и запах гари. Карагандинцы требовали объяснения и решения данной проблемы.


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