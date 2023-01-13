Названа причина смерти ребенка в городском бассейне Байконура

13 Января 2023, 14:06

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Прокуратура комплекса «Байконур» продолжает проверку по факту смерти девятилетнего мальчика в городском бассейне «Орион», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла 22 декабря 2022 года около 14 часов 40 минут. По информации директора бассейна «Орион» Елены Волковой, во время плановых занятий у одного из детей резко ухудшилось состояние. Находясь в воде, он потерял сознание. Медработники и инструкторы бассейна оперативно извлекли ребенка из воды и незамедлительно начали оказывать помощь, была вызвана бригада скорой помощи.

Прибывшие работники скорой помощи констатировали смерть мальчика.

«Проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что признаки утопления отсутствуют, а смерть мальчика наступила по причине общего заболевания», - подтвердила директор бассейна.

Со слов очевидцев, в бассейн ребенок пришел со старшей сестрой. Как стало известно, у мальчика был кардиостимулятор. И с ним в любой момент могло что-то произойти.

В сообщении, которое опубликовала прокуратура комплекса «Байконур» говорилось о том, что у ребенка были все медицинские документы об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна.

В целях тщательной проверки обстоятельств трагедии по данному факту следственным отделом Следственного комитета РФ на комплексе «Байконур» возбуждено уголовное дело.

Расследование данного уголовного дела продолжается и контролируется лично прокурором комплекса «Байконур».

Фото: администрация г.Байконура