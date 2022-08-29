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Названа причина сброса пропана на факел газохимического комплекса в Атырау
29 Августа 2022 11:25

Названа причина сброса пропана на факел газохимического комплекса в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба атырауского Интегрированного газохимического комплекса пояснила причину сброса на факел пропана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на заводе по производству полипропилена - это первая фаза Интегрированного газохимического комплекса, проводятся пусконаладочные работы. В рамках проводимых работ осуществляется запуск пропиленового компрессора с паровой турбиной. Согласно процедуре запуска от завода-изготовителя и рекомендациям лицензиара технологического процесса - американской компании «Lummus Technology», во время проведения первого пуска компрессора и переходе между ступенями (всего 5 ступеней) производятся периодические контролируемые сбросы пропана (в течение 5-6 минут). Делается это для регулирования давления в ступенях сжатия компрессора и во избежание возникновения аварийной ситуации. В период 27-28 августа 2022 года контролируемые сбросы производились согласно процедуре запуска»,- сообщили в пресс-службе предприятия.

На заводе по производству полипропилена сырьем является очищенный пропан месторождения Тенгиз с концентрацией до 98,5%. В составе используемого пропана отсутствуют сера и сероводород. При сгорании пропана в воздушную среду выделяются только углекислый газ (CO2) и пары воды.

«В настоящее время процесс запуска контролируется технологическим персоналом, шеф-инженерами немецкой компании MAN и представителями лицензиара»,- говорится в сообщении пресс-службы.

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