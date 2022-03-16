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Названа причина произошедшей в январе аварии в энергосистемах Казахстана и Узбекистана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Марта 2022, 14:42
Названа причина произошедшей в январе аварии в энергосистемах Казахстана и Узбекистана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальная комиссия Координационного диспетчерского центра «Энергия» (КДЦ «Энергия»), в состав которой вошли представители системных операторов энергосистем Центральной Азии, в частности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, завершила расследование аварии, произошедшей 25 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KEGOC».

Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в энергосистеме Узбекистана - в этот день в 11:59 по времени Нур-Султана произошло короткое замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС 500 кВ «Ташкент» (Узбекистан).

«Последующая излишняя работа дифференциальных защит 1-ой и 2-ой систем шин 500кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и наброс мощности величиной 2100 МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7 раз выше допустимого)», - проинформировали в пресс-службе компании.

Противоаварийная автоматика электрических сетей АО «KEGOC» и электростанций на юге Казахстана сработала в штатном режиме с учетом требований по разделению энергосистемы при системных авариях. Благодаря этому удалось предотвратить полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана, с сохранением электроснабжения примерно 60% потребителей юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были полностью обесточены.

«На ликвидацию аварии и снятие ограничений всех потребителей в Казахстане потребовалось 4 часа, что свидетельствует о высоком профессионализме персонала системного оператора ЕЭС Казахстана. В НЭС Кыргызстана схема и режим были восстановлены более, чем через сутки, а в НЭС Узбекистана восстановление энергоснабжения потребителей заняло четверо суток», - сказано в сообщении АО «KEGOC».


Энергетика   Происшествия   Узбекистан   Кыргызстан  
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