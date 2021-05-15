Названа причина подорожания картофеля в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Что стало причиной повышения цен на картофель в Алматы, объяснили в управлении предпринимательства и инвестиций города. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам жителей города, самый дорогой картофель в Алматы, где цена доходит до 250 тенге.

Как сообщили в акимате, в Алматы ежегодно потребляют около 200 тысяч тонн картофеля. Поставки осуществляются в основном из Павлодарской, Алматинской, Карагандинской областей.

«Ежегодно в период межсезонья образуется кратковременный дефицит продукции из-за снижения объемов и качества прошлогоднего урожая, поступления свежей продукции в недостаточном объеме, который не может полностью покрыть потребность рынка. В этот период, для насыщения рынка импортируется продукция из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Пакистана и Египта стоимость которой определяется с учетом логистики и курса валют», - проинформировали в управлении.

В ведомстве также отметили, что импортная продукция присутствует на рынке непродолжительный период и по мере созревания его место занимает отечественный картофель из Туркестанской области, затем из остальных регионов страны.