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Названа причина переноса титульного боя Головкина

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Октября 2020, 00:46
Названа причина переноса титульного боя Головкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Телеканал ESPN прокомментировал вероятный перенос боя казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) с поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщает Sports.kz.

Изначально планировалось, что он состоится 21 ноября (в субботу), однако теперь, скорее всего, пройдет 20 ноября (в пятницу). Стоит отметить, что проведение титульных боев чемпионов в пятницу выглядит несколько непривычно, однако в DAZN пояснили это.

«Источники, близкие к организации мероприятия, сообщили, что стриминговая платформа DAZN будет готова продолжить серию боксерских шоу по пятницам, учитывая плотный график на последние недели года, который будет включать бои с участием Кроуфорда, Спенса, Джошуа, Берчельта, Вальдеса, Фьюри и даже выставочный бой Тайсона», — говорят на ESPN.

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