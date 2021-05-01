Названа причина перебоев водоснабжения нескольких жилых массивах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за повышенного уровня мутности в речках Аксай, Каргалы и Малая Алматинка, откуда после полного цикла водоподготовки получают холодную воду часть жителей юга Алматы, временно уменьшено давление в сетях и ограничено водоснабжение нескольких городских секторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ближайшие дни ожидается снижение напора воды в районе Каменского плато, в микрорайоне Юбилейный и на улице Керей-Жанибек хандар Медеуского района. Вводятся также временные ограничения в микрорайонах Акжар, Карагайлы, Курамыс, Таужолы, Таусамалы и ряде садоводческих обществ, расположенных в Наурызбайском районе», - сообщили в «Алматы Су».

Как объяснили в «Алматы Су», при высокой концентрации мутности воды в поверхностных источниках предприятие вынуждено ограничивать объем забора воды до стабилизации мутности.

На время технологических перерывов жителям названных городских территорий доставляют питьевую воду автоцистернами.