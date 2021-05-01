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    14:27, 01 Май 2021 | GMT +6

    Названа причина перебоев водоснабжения нескольких жилых массивах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за повышенного уровня мутности в речках Аксай, Каргалы и Малая Алматинка, откуда после полного цикла водоподготовки получают холодную воду часть жителей юга Алматы, временно уменьшено давление в сетях и ограничено водоснабжение нескольких городских секторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ближайшие дни ожидается снижение напора воды в районе Каменского плато, в микрорайоне Юбилейный и на улице Керей-Жанибек хандар Медеуского района. Вводятся также временные ограничения в микрорайонах Акжар, Карагайлы, Курамыс, Таужолы, Таусамалы и ряде садоводческих обществ, расположенных в Наурызбайском районе», - сообщили в «Алматы Су».

    Как объяснили в «Алматы Су», при высокой концентрации мутности воды в поверхностных источниках предприятие вынуждено ограничивать объем забора воды до стабилизации мутности.

    На время технологических перерывов жителям названных городских территорий доставляют питьевую воду автоцистернами.


    Теги:
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