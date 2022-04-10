Названа причина отключения света в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Часть Петропавловска в воскресенье, 10-го апреля, осталась без электроэнергии. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Севказэнерго», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации монополиста, кратковременное аварийное отключение воздушной линии электропередачи (ВЛ-110кВ) «Город 4» произошло из-за возгорания сухой травы вблизи подстанции.

«Образовавшиеся дым и копоть привели к перекрытию портальных изоляторов, в результате чего произошло автоматическое отключение электроснабжения. Восстановлением занимались сотрудники аварийной бригады АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания». Сейчас работа линии восстановлена, абонентов, находящихся на ограничении электроэнергии, нет», - сообщили в пресс-службе.

Специалисты АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» обратились к горожанам с просьбой не разжигать костры в охранных зонах линий. Возгорания здесь могут привести к гораздо более опасным последствиям.