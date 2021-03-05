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Названа причина освобождения от должности акима Сарысуского района

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Марта 2021, 20:49
Названа причина освобождения от должности акима Сарысуского района

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ - Акима Сарысуского района Жамбылской области освободили от должности. Именно в этом районе в Жанатасе 19 февраля при пожаре погибли пятеро детей. Однако увольнение, как подчеркивают в акимате области, не связано с трагедией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Жамбылской области.

«В некоторых СМИ и социальных сетях освобождение от занимаемой должности акима Сарысуского района Жамбылской области Бакытжана Жаксылыкова связывают с гибелью пятерых детей при пожаре в Жанатасе. Официально заявляем, что данные события никак не связаны друг с другом. Решение об освобождении от должности принято согласно поданному заявлению Бакытжана Жаксылыкова», - говорится в сообщении акимата Жамбылской области.

Напомним, 19 февраля в пятиэтажном доме 2-го микрорайона города Жанатаса днем загорелась квартира на 3-м этаже. Находившиеся в это время в квартире пятеро несовершеннолетних детей – шести, пяти, четырех, двух лет и годовалый малыш, задохнулись от угарного газа.

По факту пожара в Жанатасе возбуждено уголовное дело и проводится досудебное расследование. Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, пожар в квартире жилого дома в Жанатасе возник вследствие попадания открытого источника огня на поверхность легковоспламеняющегося материала.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев выразил соболезнование семье Абдумаликовых, отметив на своей странице в сети Facebook, что пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь.

Попечительским советом фонда «Birgemiz» принято решение направить 2 млн тенге семье Абдумаликовых, пострадавшей от пожара в городе Жанатасе Сарысуского района Жамбылской области.


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