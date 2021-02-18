Названа причина незаконной вырубки деревьев в ущелье Аюсай

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении зеленой экономики Алматы прокомментировали вырубку деревьев в ущелье Аюсай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении, вырубка деревьев произошла по причине строительства ГУ «Казселезащита» селезадерживающего сооружения на реке Улкен Алматы ниже устья Аюсай. При этом управление разрешение на снос деревьев не выдавало.

«Сотрудники УЗЭ совместно с дендрологами Ботанического сада неоднократно выезжали на место для подсчета количества снесенных деревьев и определения их породного состава. Появившаяся в социальных сетях информация о вырубке 5 тысяч деревьев не соответствует действительности. Специалисты Ботанического сада отмечали, что в зимних условиях было сложно высчитать количество срубленных деревьев и кустарников - из-за выпавших осадков подсчет получился относительным», - отметили в управлении.

По итогам промежуточного обследования выявлено, что незаконный снос произведен на территории общей площадью 32 тысячи квадратных метров.

По данным Ботанического сада вырублено: 460 кустарников розы, облепихи, барбариса; 1000 деревьев березы и тополя; 30 деревьев боярышника, яблони и ивы; 160 кустов облепихи; 900 кустарников облепихи, розы и барбариса; 23 дерева березы, ивы, боярышника, яблони и тополя; 136 деревьев березы, тополя, ивы, яблони; 2180 кустарников облепихи и ивы.

«За нарушение типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений ответственный должен произвести компенсационную посадку в двадцатикратном размере. В рамках компенсационных посадок должно быть высажено 23 780 зеленых насаждений. Важно подчеркнуть необходимость строительства селезадерживающего сооружения в ущелье Аюсай бассейна реки Улкен Алматы и бассейна реки Аксай, поскольку селевому риску подвержены около 300 объектов социального и производственного значения, а также жилые дома, где проживают 30 тысяч человек. Бассейн реки Аксай не имеет никакого селезадерживающие сооружения», - рассказали в управлении зеленой экономики.

По информации ДЧС Алматы, плотина защитит застроенную территорию от ее полного уничтожения в случае прохождения расчетного селя. Однако при сбросе через водосброс щелевой конструкции водной, составляющей вместе с мелкими твердыми фракциями селя, может произойти частичное затопление застроенной территории с нанесением ущерба существующей застройке.

Управление зеленой экономики продолжит расследование и по завершению сообщит об итогах, заключили в управлении.

Ранее на жалобы алматинцев о вырубке деревьев в ущелье Аюсай ответил аким города Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, алматинцы возмутились вывозом леса грузовыми автомобилями из Аксайского ущелья, который находится на территории Иле-Алатауского национального парка.

Напомним, в 2019 году сообщалось, что плотины в ущельях Аксай и Аюсай в горах Алматы начнут строить в 2020 году.