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Названа причина неприятного запаха в Актау

8 Августа 2021 20:56
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Названа причина неприятного запаха в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с многократными жалобами горожан на плохое самочувствие из-за неприятного запаха в черте города и повышение сероводорода в воздухе специалисты департамента экологии по Мангыстауской области провели оперативный мониторинг, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

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Экологи выяснили, что отходы на старом полигоне в районе хвостохранилища Кошкар-ата стали причиной неприятного запаха.

Территория полигона превратилась в стихийную свалку, а также есть места раскопок отходов.

В ходе опроса местных жителей установлено, что искатели отходов чёрного металла копают на полигоне, и в результате этого выделяется неприятный запах, который попадает в воздух.

Специалисты провели лабораторный анализ воздуха и зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ.

- Стихийные свалки представляют собой эпидемиологическую опасность. Они остаются серьёзным источником загрязнения окружающей среды. Смрадный запах разносится ветром на большие расстояния и отравляет всё живое в радиусе нескольких километров. Вдыхаемый воздух может привести к отравлению людей. Отсюда и бесконечные жалобы. Эти участки токсичны и опасны для здоровья человека. Что же касается добытых металлов, то они могут быть непригодными.

Экологи совместно с чиновниками и органами правопорядка будут принимать соответствующие меры для решения данной проблемы.



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#Экология   #Мангистауская область  
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