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Названа причина гибели тюленей на Каспии

8 Февраля 2023, 12:59
Названа причина гибели тюленей на Каспии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Комитет рыбного хозяйства опубликовал итоговую информацию о причинах гибели тюленей в ноябре – декабре 2022 года на Каспии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В период с 7 ноября по 3 декабря 2022 года в ходе рейдовых мероприятий на побережье Каспийского моря в Тупкараганском районе Мангистауской области обнаружено 172 туши мертвых тюленей. Для выяснения причин гибели тюленей Комитетом рыбного хозяйства МЭПР РК привлечены научные организации: Центр по изучению и реабилитации каспийского тюленя, учреждение «Институт гидробиологии и экологии», ТОО «Научно-производственный центр микробиологии и вирусологии», ТОО «Казахстанское агентство прикладной экологии», а также заинтересованные государственные органы: департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК», - отмечено в сообщении, размещенном на официальной страничке ведомства в Facebook.

По итогам заключения рабочая группа, состоящая из представителей научных организаций и компетентных государственных органов, пришла к выводу, что основной причиной гибели большинства особей каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года, стала вирус-ассоциированная острая пневмония.

«Хроническое отравление морских животных иммунотоксическими элементами и соединениями способствует их повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям из-за снижения иммунитета и общей резистентности организма. Таким образом, причиной гибели каспийских тюленей, обнаруженных в ноябре 2022 года стала пневмония, обостренная из-за вирусных инфекций, вызванных снижением иммунитета животных, в том числе из-за загрязнения среды их обитания», - уточнили в ведомстве.

Фото: www.facebook.com/fishcomitteekz
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