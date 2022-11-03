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Названа причина ЧП на шахте в Шахтинске

3 Ноября 2022, 10:52
Названа причина ЧП на шахте в Шахтинске
3 Ноября 2022, 10:52

Названа причина ЧП на шахте в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ – Директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«3 ноября в 03:03 на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. В момент аварии на шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали. Погибло 5 человек, четверо пострадавших находятся в больнице. Ведутся аварийно-спасательные работы. Мы приносим свои соболезнования семьям погибших, коллегам наших шахтеров. Всем семьям погибших, пострадавшим шахтерам окажут всю необходимую помощь», - сказал директор Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» Арман Калыков.

На данный момент оперативный штаб проводит совещание. Создана правительственная комиссия для выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» произошла авария. Число погибших возросло до 5 человек. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Бригада санавиации прибыла на место ЧП на консилиум по состоянию пострадавших.


Кадр из видео


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