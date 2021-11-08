Названа предварительная причина взрыва в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника департамента по ЧС Мангистауской области Бекболат Абдикадыров озвучил предварительную причину взрыва. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

В 9:25 в управление по кризисной ситуации департамента по ЧС Мангистауской области поступило телефонное сообщение о взрыве в районе двухэтажного комплекса «Шеркала» в 29- м микрорайоне города Актау.

На месте взрыва развернут оперативный штаб. Присутствуют аким области, руководитель службы гражданской защиты, акимат города Актау.

Проводятся аварийно-спасательные работы силами и средствами ДЧС в количестве70 человек, 11 единиц техники.

Также привлечены сотрудники департамента полиции в количестве 150 человек, 20 единиц техники, инженерные службы гражданской защиты, службы энергетики.

По проведенной разведке кинологической службы установлено, что пострадавших на месте взрыва нет. Также это подтверждается словами владельца комплекса «Шеркала» о том, что все работники покинули здание еще вечером, в конце рабочего дня, приблизительно с 6 до 8 вечера. Предварительная причина взрыва – возможная утечка газо-воздушной смеси. С места взрыва уже были извлечены два газовых баллона.

Со слов хозяина, под завалами находятся еще два газовых баллона – емкостью по 50 литров каждый. Более подробная информация будет приведена после локализации и ликвидации.





Как сообщалось, взрыв произошел в Актау. в социальных сетях появились фото и видео взрыва.



