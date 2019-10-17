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Названа предварительная причина возгорания пятиэтажки в Таразе

17 Октября 2019 16:54
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Названа предварительная причина возгорания пятиэтажки в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Последствия пожара в многоэтажном жилом доме ликвидируют в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, днем 16 октября во 2-м микрорайоне «Каратау» открытое пламя охватило кровлю и чердачные помещения 4-подъездного 5-этажного дома. Было эвакуировано 80 человек, в том числе 20 детей.

Менее полутора часов понадобилось огнеборцам, чтобы потушить пламя на площади в 840 кв. м, дом был отключен от электроэнергии и газоснабжения. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированных жильцов дома на время пожара временно разместили в расположенной рядом школе-интернате, городской акимат организовал для них ужин, на ночлег люди разошлись по родственникам.

Создана оперативная группа полиции по расследованию причин произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара двускатной металлической кровли (профнастил на деревянной обрешетке) стало неосторожное обращение с электрическим оборудованием.

Как пояснил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель акима города Тараза Бейсенбек Жанбосынов, на данный момент дом уже подключен к отоплению, идет подключение к газоснабжению.

По данным пресс-службы департамента по ЧС Жамбылской области, на место пожара выезжали 60 сотрудников ДЧС с 12 ед. техники, 20 сотрудников ДСОГ с 8 ед. техники, трое врачей и 15 человек из местных исполнительных органов. Всего было задействовано 98 человек и 25 единиц техники.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Происшествия,
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Галина Скрипник

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